Onbegrip gigantisch groot in zaak-Courtois: "Stel je voor dat Evenepoel of Van Aert dat zegt"

Thibaut Courtois is ongetwijfeld de meest besproken Rode Duivel van de voorbije twee jaar. Nochtans kwam de doelman niet uit voor de nationale ploeg.

De zaak-Courtois heeft een stevige smet achtergelaten op het blazoen van de Rode Duivels. En uiteindelijk werd het er ook niet beter op, met Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku die zelf bepalen wanneer ze komen meespelen.

Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout kan niet begrijpen dat een speler als Courtois zo uithaalt, maar hij had het ook helemaal anders aangepakt dan Domenico Tedesco deed in deze situatie.

“Stel dat Wout of Remco vóór het WK had gezegd: 'Ik ga niet mee als Vanthourenhout bondscoach is.' Dan kan ik het been stijf houden: 'Blijf maar thuis.' Of ik kan mezelf in vraag stellen”, zegt Vanthourenhout in het sportjaaroverzicht van HUMO.

Al ligt de verantwoordelijkheid voor wat er allemaal gebeurd is volgens Vanthourenhout ook niet enkel bij Tedesco. Ook de voetbalbond had moeten ingrijpen.

“Ik denk dat ik het tweede had gedaan. Als één van de beste keepers ter wereld beslist om zo'n groot toernooi te laten schieten, is dat niet oké. De bond had veel korter op de bal moeten spelen. Dat is niet gebeurd: men heeft het laten escaleren.”