'Anderlecht wil verrassen en richt pijlen op Chelsea-speler, maar krijgt al heel wat concurrentie'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht wil zich duidelijk gaan versterken deze wintermercato. César Huerta zou de eerste aanwinst moeten worden, maar paars-wit heeft nog andere namen in het vizier.

Anderlecht sloot zijn jaar af met een 2-3 nederlaag tegen Dender, echt niet op de gehoopte manier dus. Het is duidelijk dat versterking welkom is, en die zal er ook komen.

César Huerta moet de eerste aanwinst worden van paars-wit deze winter. De Mexicaanse winger speelt momenteel bij UNAM Pumas in zijn thuisland. Transfermarkt schat zijn waarde op 6 miljoen euro.

Maar daar zal het naar alle waarschijnlijkheid wel niet bij blijven. Fabrizio Romano meldt namelijk dat Anderlecht geïnteresseerd is in Harvey Vale.

Vale is een 21-jarige speler van Chelsea, waar hij ook werd opgeleid. Daar komt hij voornamelijk uit bij de U21. Hij kwam al zeven keer in actie bij de A-ploeg, maar nog niet in de Premier League. Vale werd ook al uitgeleend aan Hull City en Bristol Rovers.

Maar paars-wit krijgt concurrentie. Volgens Romano zijn ook Heerenveen en en Sunderland geïnteresseerd in de voormalige jeugdinternational van Engeland.