Dender verrast iedereen dit seizoen: Hein Vanhaezebrouck legt uit hoe dat komt

Dender heeft vrijdagavond kunnen uitpakken door met 2-3 te winnen op Anderlecht. De promovendus verrast dit seizoen iedereen.

FCV Dender won vrijdagavond verrassend van Anderlecht. De promovendus staat met 27 punten op de 9e plaats, slechts op drie punten van de top zes.

Toch opmerkelijk hoe goed de club het doet dit jaar. Dit had niemand voorspeld voor het seizoen van start ging. Hein Vanhaezebrouck heeft daar wel een verklaring voor.

"Dender beschikt in tegenstelling tot de andere staartploegen op de bank over gelijkwaardige aanvallers die het verschil kunnen maken", begint Vanhaezebrouck bij Het Nieuwsblad. Ook op Anderlecht was het invaller Bruny Nsimba die het winnende doelpunt scoorde.

"Voorts realiseerde het een knaltransfer met het aantrekken van Scheidler, met voorsprong de beste aanwinst van Dender deze zomer", merkt hij nog op. Scheidler was goed voor de 2-2.

Maar Vanhaezebrouck ziet toch ook nog een werkpunt. "Achterin schiet Dender zich nog te vaak in de eigen voet met onnodige balverliezen en goals in geschenkverpakking."