Een topper winnen blijft moeilijk voor Antwerp, maar coach De Roeck ziet wat er moet veranderen

Antwerp speelde donderdag gelijk tegen leider Genk. The Great Old doet het goed, maar heeft het dit seizoen wel moeilijk tegen de topclubs.

Antwerp sluit 2024 af met een gelijkspel tegen KRC Genk. Gyrano Kerk blonk uit en scoorde twee keer, maar Genk-spits Tolu deed net hetzelfde.

The Great Old staat momenteel vierde in het klassement, met 32 punten. Dat zijn er tien minder dan leider Genk. Antwerp heeft het dit seizoen vooral moeilijk tegen de topclubs.

Wat heeft de club nodig om nog eens een topper te winnen? "Een doelpuntje meer dan de tegenstander", begon coach Jonas De Roeck.

"Het was te wisselvallig. Tegen topploegen is de intensiteit altijd hoog, en daar moeten we rustig onder blijven", gaat De Roeck verder.

"We kunnen onze voet wel naast de tegenstander zetten, maar op kantelmomenten laten nog te vaak fouten toe. Daar hebben we punten mee verspeeld. We moeten daarin groeien en dat weten we", weet De Roeck dus duidelijk waar hij aan moet werken.