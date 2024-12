Heeft hij nog een toekomst bij Anderlecht? 'Verrassende JPL-club toont interesse in Yari Verschaeren'

Al veel te lang wisselt Yari Verschaeren goed en slecht af bij Anderlecht. De aanvallende middenvelder lijkt te kort te komen voor een ploeg die om de titel speelt en zou nu bij een andere JPL-club terecht kunnen komen.

Yari Verschaeren maakt al vijf jaar deel uit van de A-kern van Anderlecht. En na 205 wedstrijden heeft de aanvallende middenvelder, ondanks enkele briljante momenten, zoals zijn prachtige treffer tegen Dender, moeite om consistent te blijven.

Als iedereen beschikbaar is, zakt de man met zeven caps voor de Rode Duivels langzaam weg in de pikorde. Verschaeren is er niet in geslaagd om het niveau te halen dat iedereen had verwacht en blessures hebben hem niet geholpen.

Velen vinden dat de 23-jarige een vertrek moet overwegen. Een andere JPL-club zou hem daar nu bij kunnen helpen.

Het Nieuwsblad meldt zaterdag dat Westerlo wel geïnteresseerd is in zijn diensten. Of de deal haalbaar is, is nog iets anders.

Verschaeren speelde namelijk wel al in iedere wedstrijd van dit seizoen, als basisspeler of als invaller. Het blijft uitkijken naar wat er deze winter zal gebeuren rond hem...