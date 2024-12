Internationale vedette - vorig seizoen nog in de JPL - moet ons play-off-systeem uitleggen in het buitenland: "Voelt niet correct"

Dankzij Kasper Schmeichel heeft onze Pro League aandacht gekregen tot in Schotland. De doelman sprak daar over ons Play-off-systeem, al was hij er niet al te lyrisch over.

De Belgische competitie is niet de enige met een Play-off-systeem. Ook in de Schotse Premiership worden Play-offs gespeeld, en Kasper Schmeichel zal daar aan het einde van het seizoen aan deelnemen. Maar de puntendeling na de reguliere competitie, zoals in België, blijft zeldzaam.

"Het systeem in België is ingewikkeld om uit te leggen. Vorig seizoen had Club Brugge bijvoorbeeld een achterstand van 19 punten op Union voor de start van de Play-offs, maar dankzij de halvering van de punten en het winnen van 7 van hun 10 Play-offwedstrijden werden ze alsnog kampioen", verklaart Schmeichel in de Ben Foster Podcast.

Een omstreden systeem met aantrekkingskracht

Schmeichel erkent echter dat het systeem ook voordelen heeft: "Ik geef toe dat de laatste speeldagen van het seizoen erg spannend zijn. Op de laatste dag van de competitie konden drie teams kampioen worden: Anderlecht, Union en Brugge. Het seizoen daarvoor waren er zelfs drie verschillende leiders in slechts zeven minuten." Dat zei hij in gesprek met Ben Foster, eveneens een voormalige doelman.

Bizarre chaos en sportieve twijfels

Ondanks zijn rijke ervaring vond Schmeichel het Belgische systeem verrassend. "Het is een beetje vreemd. Ze hebben die laatste dag vol chaos, zelfs voor de degradatie. Dat maakt het in zekere zin heel interessant. Maar sportief gezien, als een ploeg 20 punten voorsprong heeft... dan voelt het niet helemaal correct om de punten te halveren", besluit hij.

Met zijn 38 jaar is Kasper Schmeichel nog steeds eerste doelman bij Celtic, waarmee hij uitkomt in de Champions League. Onlangs onderscheidde hij zich door een strafschop te stoppen in de derby tegen Rangers.