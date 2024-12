Pep Guardiola praat zijn mond voorbij en verklapt héél groot nieuws rond Erling Haaland

Manchester City weet weer wat winnen is en ook Erling Haaland kon nog eens scoren. Na de deugddoende zege van de Citizens, verklapte coach Pep Guardiola plots heel groot nieuws over zijn spits.

Manchester City heeft nog een gewonnen. De Citizens namen de drie punten mee naar huis op bezoek bij Leicester City na een 0-2 zege.

Erling Haaland scoorde het tweede doelpunt. De Noorse spits startte het seizoen op ongelooflijke wijze met tien doelpunten in vijf matchen. Nadien viel de goalmachine wat stil.

Sinds eind september scoorde hij nog maar vier keer, inclusief zijn doelpunt van zondag. Pep Guardiola kreeg er een vraag over na afloop, waar hij eerlijk op antwoordde... Misschien iets te eerlijk.

"Erling is moe. Hij heeft veel minuten gespeeld, maar er is ook een andere reden voor die vermoeidheid. Hij is onlangs voor het eerst vader geworden", verklapte de coach. "Daardoor is hij emotioneel. Het zijn spannende dagen voor hem."

Pas een maand geleden kondigde de topspits aan dat hij en Isabel Haugseng Johansen een kindje verwachten. Verder bleef het er muisstil rond. Reden genoeg dus om te vermoeden dat Guardiola zijn mond hier voorbij heeft gepraat.