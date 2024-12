Dender leent aanvaller uit aan tweede klasser: concurrentie in aanval speelde hem parten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Abdoulaye Yahaya wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Belgische tweedeklasser Francs Borains. De snelle rechtsbuiten heeft dit seizoen niet veel speelminuten kunnen maken bij Dender, waar de concurrentie in de aanval hem parten speelt.

Yahaya, die vorig seizoen door Dender werd overgenomen van het Turkse Tuzlaspor, heeft zich sinds zijn komst nog niet echt kunnen doorzetten. Toch blijft de club vertrouwen houden in de jonge aanvaller, die onder contract ligt tot 2026.

Op zijn nieuwe avontuur bij Francs Borains vindt Yahaya met doelman Xavier Gies een oude bekende terug. Gies werkte eerder samen met Yahaya bij Dender.

De keuze voor een uitleenbeurt naar de tweedeklasser is een strategische beslissing voor zowel de speler als Dender. Yahaya krijgt de kans om ervaring op te doen en zich te bewijzen op het veld, terwijl Dender hoopt dat de 23-jarige aanvaller zich kan ontwikkelen voor een niveau als de Jupiler Pro League.

Francs Borains staat momenteel wel op de twaalfde plaats in de Challenger Pro League. Met 16 gemaakte doelpunten in 15 wedstrijden is extra aanvallende kwaliteit niet overbodig.

Op 10 januari trekt de ploeg naar Lommel. Een week later mogen ze voor het eerst in 2025 thuis spelen tegen SK Beveren.