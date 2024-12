📷 Het mag duidelijk wat kosten: 'Club Brugge wil miljoenen op tafel leggen voor vervanger Maxim De Cuyper'

De kans dat Maxim De Cuyper vertrekt bij Club Brugge groeit. Is het niet deze winter, dan is hij zeker in de zomer weg bij blauwzwart.

Maxim De Cuyper speelde zich dit seizoen in de spotlights. Dat was niet alleen zo in de competitie, maar zeker ook in de Champions League. Met alle gevolgen van dien.

De interesse is groot voor De Cuyper. Hij zou Club Brugge wel eens snel kunnen verlaten, mogelijk zelfs nog deze winter.

Club Brugge bleef echter niet bij de pakken zitten en was al bezig met de zoektocht naar een vervanger. Die zouden ze gevonden hebben in de figuur van Elias Baez van San Lorenzo.

Het is de Argentijnse pers die spreekt van een mogelijke transfer van de verdediger. Het prijskaartje is evenwel niet als: de vraagprijs zou 6 miljoen euro zijn.

Al is Club Brugge lang niet de enige ploeg die de nodige interesse toont. Volgens de Argentijnse media is ook Sporting en Botafogo geïnteresseerd in de verdediger.