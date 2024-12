Volgens analist Goots is hij het lichtpunt bij de Kemphanen die worstelen met consistentie: "Het is ongelooflijk, dat bewijst zijn veelzijdigheid"

Luka Vuskovic, de 17-jarige Kroatische verdediger van Westerlo, blijft vriend en vijand verbazen. Ook voor de Gazet van Antwerpen-analist Patrick Goots is de jonge verdediger nu al de geslaagde zomertransfer van het seizoen.

De verwachtingen voor Westerlo waren hooggespannen na een uitstekende start van het seizoen met een 9 op 9. “Ik zag voor Westerlo een rol weggelegd zoals Cercle Brugge vorig seizoen, dat zich wist te meten met de topclubs. Maar de realiteit blijkt een stuk uitdagender", gaf Goots toe.

In een seizoen waarin Westerlo worstelt met consistentie, is Luka Vuskovic een lichtpunt. Als 17-jarige weet hij keer op keer indruk te maken, zowel in verdedigend opzicht als in de aanval.

“Het is ongelooflijk hoe hij als tiener zijn stempel drukt in een buitenlandse competitie", klinkt het bij Goots. "Zijn zes doelpunten, vaak op stilstaande fases, bewijzen zijn veelzijdigheid."

Tegen Club Brugge liet Vuskovic zijn technische klasse alweer zien. Vroeg in de tweede helft leek een aanval van Westerlo dood te bloeden, totdat Vuskovic acrobatisch uitpakte. Hij gooide zich naar de bal en scoorde met een perfecte halve omhaal.

Ondanks zijn jonge leeftijd heeft Vuskovic al een indrukwekkende staat van dienst. Bij Hajduk Split werd hij de jongste doelpuntenmaker uit de clubgeschiedenis en won hij de Kroatische beker. Zijn overstap naar Westerlo leek een risico, maar hij heeft bewezen dat hij ook op Belgisch niveau een meerwaarde is.