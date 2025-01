Club Brugge-sterkhouder Hans Vanaken speelt open kaart over zijn grote vrees in het leven: "Wil er niet te veel over nadenken"

Zowel sportief als privé loopt het leven voor Hans Vanaken momenteel op rolletjes. Hij vreest momenteel dus weinig, maar bij elke mens zijn er toch bepaalde dingen die hij liever niet ziet gebeuren.

In de reeks gesprekken van Sporza rond de jaarwisseling komt ook Hans Vanaken aan bod. Op basis van zijn prestatie denkt hij wel in aanmerking te komen voor een derde Gouden Schoen. Het gesprek wordt gebruikt om toch ook de mens achter de profvoetballer deels te leren kennen en te weten te komen wat hem het meest bezighoudt.

"Op dit moment maakt niets mij ongelukkig", is hij in de wolken hoe gaat bij Club Brugge en hoe het gezinsleven loopt met zijn vrouw en dochtertje. Dat laatste is zijn grootste geluk maar ook zijn grootste kwetsbaarheid. "Je leest veel dingen, over ziektes of dergelijke zaken, dingen waar je geen controle over hebt en die voorkomen bij veel mensen. Die hebben wij in de familie ook."

Vanaken heeft hoogtevrees

Dat zijn uiteraard de zaken die je kost wat kost wil mijden. "Dat zijn dingen die mij wel raken", geeft Vanaken toe. Zijn er dingen waar hij schrik van heeft? "Goh, eigenlijk niet, tenzij hoogtevrees meetelt", lacht de middenvelder van Club Brugge. "Dat is niet de schrik voor iets hebben, maar ik ben wel iemand die hoogtevrees heeft", aldus een eerlijke Vanaken.

Een sportman zou ook kunnen zeggen dat hij schrik heeft voor het oplopen van zware blessures. "Ik denk er niet aan, ik hoop gewoon dat het wegblijft. Je kunt ook een trap krijgen tijdens de match, dat kan snel gebeuren. Je hebt er geen controle over en dan wil ik daar ook niet te veel over nadenken", houdt Vanaken dat scenario liefst weg uit zijn gedachten.

Vroeger fan van Arsenal

Vanaken bevestigt het beeld dat we al kennen: hij is iemand die met zijn voetjes op de grond staat. Zo heeft hij geen idool of is er niet meteen iemand die hij absoluut wil ontmoeten, al was hij vroeger wel fan van het Arsenal van Bergkamp en Henry.