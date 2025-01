Hans Vanaken leeft met een droom en heeft ook een knappe boodschap voor zijn gezin

Hans Vanaken is van goudwaarde voor Club Brugge. 2025 zou nog specialer kunnen worden dan ooit voor onze landgenoot.

Het voorbije jaar was bijzonder goed voor Club Brugge, maar zeker ook voor Hans Vanaken die genoemd wordt als de topkandidaat voor de Gouden Schoen.

“Ik vind dat ik er een goed jaar op heb zitten”, vertelt hij aan Sporza. Een zevende landstitel zou mooi zijn, maar toch droomt hij van wat anders. “Maar ik zou ook graag eens een beker winnen. Die ontbreekt nog op mijn palmares.”

Vanaken zou met een derde Gouden Schoen naast Wilfried Van Moer en Jan Ceulemans komen te staan. Enkel Paul Van Himst, met vier stuks, doet nog beter.

“Ik weet sinds de laatste keer dat ik won (in 2020, red) dat dat de spelers zijn die nog beter hebben gedaan. Ik heb ze helaas niet zien spelen, dus ik kan niet oordelen of ik in dat rijtje thuishoor”, gaat Vanaken verder.

“Ik probeer gewoon met mijn prestaties een leider te zijn. Als ik mij kwaad maak, is het op het veld en niet in de kleedkamer. Roepen en schreeuwen heeft op mij geen effect, dus ik ga ervan uit dat dat op anderen ook geen effect zal hebben.”

Vanaken werd twee jaar geleden vader en dat doet iets met hem. “Ik vind het fantastisch om mijn dochter te zien opgroeien. Ik wil heel graag mijn gezin trots maken, maar dan wel om wie ik ben. Niet omdat ik goed kan voetballen.”