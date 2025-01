In drie jaar naar tweede niveau Engeland? Hollywoodsprookje gaat voorlopig verder en krijgt navolging in andere landen

In de Engelse profcompetities raken is soms moeilijker dan eens in die profreeksen door te stijgen. Dat is ook wat Wrexham aan het bewijzen is. Het sprookje van twee Hollywood-acteurs en een club uit Wales kreeg al twee hoogtepunten en ook dit seizoen ziet het er zeker niet slecht uit.

Ryan Reynolds en Rob McElhenney, een Canadese en een Amerikaanse acteur. Zij namen in 2021 de Welshe voetbalclub Wrexham over. De Welshe voetbalclub Wrexham is de derde oudste club ter wereld en speelt op de Racecourse Ground. Het Hollywood-duo kocht de club voor zo'n 2.3 miljoen euro over.

De twee acteurs zijn af en toe in Wrexham te vinden, maar hadden vooral een plan. Naast het overnemen van een voetbalclub wilden ze dat ook te gelde maken dankzij een documentairereeks. Die slaat ondertussen enorm aan.

Tweede promotie op rij voor Wrexham

'Welcome to Wrexham', de Amerikaanse docureeks waarin de club sinds de overname wordt gevolgd, wordt door héél wat mensen gevolgd. En tot dusver is het een echt succesverhaal geworden voor Reynolds & co.

Stilaan lijkt het sprookje hoge vluchten te nemen. In 2021 greep het team nét naast de play-offs en werden ze achtste in de amateurreeksen, in 2022 werden ze tweede na Stockport en gingen ze onderuit in de play-offs.

In 2023 was er dan toch eindelijk de promotie naar de League Two en het 'échte profvoetbal'. En daarin zijn ze ondertussen ook goed gestart aan hun avontuur, op toch wel een aantal niveautjes hoger dan voorheen.

Vorig seizoen eindigden ze op een tweede plaats in de League Two, het vierde niveau in Engeland. De top-3 in de League Two mag rechtstreeks promoveren en dus zou het dit seizoen de League One - het derde niveau in Engeland - worden voor Wrexham.

Kern opgeschoond na tweede promotie

De kern moest worden opgeschoond en verbeterd, waardoor er heel wat nieuwkomers bijkwamen. Dat leek de keerzijde van het sprookje: de ploeg is te goed geworden voor de oude kern. Toch mochten de oudgedienden uiteindelijk ook blijven, al zijn er daardoor wel heel veel spelers binnen de kern: 35 op dit moment.

Binnen de stad was en is er ook onvrede. Zo zou er een huurcrisis zijn, omdat er te veel toeristen naar de stad komen waardoor de lokale bevolking niet meer kan gaan huren. En dat is dus maar een van de randfenomenen rond de voetbalperikelen.

Op naar The Championship?

Na ongeveer een derde van het kampioenschap dit seizoen staat Wrexham opnieuw heel mooi tussen de mensen. Het team heeft momenteel 48 op 72 en staat daarmee op een derde plaats. De top-2 promoveert rechtstreeks, de nummers drie tot zes spelen een play-off.

Een derde opeenvolgende promotie behoort dus zeker nog tot de mogelijkheden. En zo gaat het sprookje van Ryan Reynolds en Rob McElhenney rustig verder. Ondertussen krijgt het principe hier en daar ook navolging.

Navolging?

Sam Kerkhofs en Rik Verheye namen enkele jaren geleden Sporting Hasselt over. Zij gaven voor alle duidelijkheid zelf aan dat ze Wrexham niet wilden 'nadoen', maar ergens zal er uiteraard wel een inspiratiebron geweest zijn.

En ook in Slovenië is er ondertussen een ploeg die wordt gesteund door een aantal bekende mensen uit het land. Bij NK Tabor Sezana is er echter ook een idee om ook dankzij giften van de fans te werken. Die club staat momenteel derde in de Sloveense tweede klasse.