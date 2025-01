Thorsten Fink verrast iedereen met een niet zo traditionele winterstage in Spanje: "Geen tijd te verliezen, dit zal iedereen goed doen"

KRC Genk begint 2025 met een korte winterstage in Spanje, maar dit keer geen traditionele oefenkamp. Onder leiding van Thorsten Fink vertrok de Limburgse club vandaag naar Algorfa om zicht op te laden voor de belangrijke derby tegen STVV in de Croky Cup.

De winterstop was voor veel spelers van KRC Genk slechts vijf dagen. Fink heeft gemengde gevoelens over de korte pauze. “Vijf dagen vakantie is veel te kort voor de spelers, zeker voor degenen die van ver moeten vliegen om hun familie te zien”, zegt de coach in het Nieuwsblad. Toch is er geen tijd te verliezen, aangezien de leider op 7 januari alweer de belangrijke bekerwedstrijd tegen STVV speelt.

De keuze voor een stage in Spanje, in plaats van een klassieke trainingsweek in België, heeft vooral te maken met de wens van Fink om zijn spelers even in een andere omgeving te krijgen. “Vitamine D zal iedereen goed doen in deze donkere winterdagen”, aldus Fink.

Fink benadrukt dat dit geen typische winterstage wordt met intensieve fysieke trainingen, maar eerder een kans om teambuilding en mentale kracht op te bouwen. De overvolle kalender maakt het namelijk lastig om de klassieke basis te leggen voor de komende maanden.

Alleen de 26 spelers van de A-kern reizen af naar Spanje. De belangrijkste spelers krijgen dus de kans om zich voor te bereiden op de belangrijke bekerwedstrijd tegen STVV.

De Genkse coach wil na deze korte winterstage met zijn ploeg terugkeren naar België met frisse energie. De ploeg kan dan verder werken aan hun sterke prestaties in de competitie en hun bekerambitie extra kracht bijzetten.