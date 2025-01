Arne Engels ontsnapt aan drama in Old Firm Derby: "Dit had heel ernstige gevolgen kunnen hebben, gelukkig is hij oké"

Arne Engels beleefde met Celtic niet de gehoopte avond. De Schotse leider ging met 3-0 onderuit op het veld van de grote rivaal Rangers. Voor Engels persoonlijk liep het nog wat slechter...

Philippe Clement en zijn Rangers speelden een geweldige wedstrijd tegen leider Celtic. Dit werd beloond met een knappe 3-0 overwinning in de Old Firm Derby.

Bij Celtic liep het niet zoals gehoopt, al zal dit vooral ook met de sterkte van Rangers te maken hebben gehad. De thuisploeg speelde met bijzonder veel druk en vertrouwen.

Voor Arne Engels persoonlijk verliep het nog wat slechter. Hij mocht pas een kwartier voor het einde invallen. Toen hij nog maar enkele minuten op het veld stond, kreeg hij een muntstuk richting zijn hoofd gesmeten vanuit het publiek.

Hij ging meteen naar de grond, en het was zeker geen komedie. Op tv werd al snel duidelijk dat de plaats waar hij geraakt werd, rond zijn oog, dikker werd. "Gelukkig is hij oké", vertelde Celtic-coach Brendan Rodgers. "Enkele centimeters lager en hij was recht in zijn oog geraakt."

Voormalig Schots internationale Neil McCann liet zich ook uit over de situatie bij Sky Sports Scotland. "Het is belachelijk. Wie het ook was, die persoon moet opgespoord worden en geband worden uit het voetbal. Dit had heel ernstige gevolgen kunnen hebben voor Engels. Ik ben blij dat hij terug op z’n voeten kon staan. Dit was totaal onnodig", klink het.