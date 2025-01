Eindelijk prijs? 'Anderlecht kan zijn duurste speler deze winter dan toch nog zien vertrekken'

RSC Anderlecht moet Amadou Diawara deze winter laten vertrekken. Ferencvaros zou paars-wit kunnen ontlasten. Daarmee zou er wel eens een einde aan een moeilijk verhaal kunnen komen.

Diawara, die ooit voor 21 miljoen euro van Napoli naar AS Roma werd gehaald, zakte onder coach Brian Riemer steeds verder weg in de pikorde. Zijn laatste optreden voor Anderlecht dateert van december 2023, waarna hij uit de A-selectie verdween.

Sindsdien was Diawara een 'spookspeler' bij Anderlecht, zelfs niet inzetbaar voor de RSCA Futures. Onlangs werd hij opnieuw toegevoegd aan de A-kern door David Hubert, die aangaf dat Diawara selecteerbaar is, maar de middenvelder heeft nog geen plaats in de wedstrijdselectie gehad.

Bijna twee miljoen euro loon?

Het doel is vooral om zijn conditie te verbeteren en hem aantrekkelijker te maken voor andere clubs. Dit is dan ook een van de belangrijkste dossiers van Olivier Renard zijn eerste transferperiode bij Anderlecht: Amadou Diawara moet absoluut de hoofdstad deze winter verlaten.

Met een van de hoogste lonen in de kern, vergelijkbaar met die van Jan Vertonghen en Thorgan Hazard, kost de middenvelder de Paars-witten bijna 1,5 miljoen euro per seizoen. Dit seizoen heeft de 27-jarige speler nog geen enkele wedstrijd gespeeld.

Hongaarse interesse

RSCA hoopt hem daarom deze winter vrij te maken om bijna een miljoen euro aan salaris te besparen voordat zijn contract eind volgend jaar afloopt, maar er zijn niet veel geïnteresseerden. Verre van dat, eigenlijk.

Cadiz en Empoli toonden interesse, maar daar kwam niets van. Een Europese club kan nu alsnog een grote last van de Brusselaars afnemen: Ferencvaros, dat geïnteresseerd zou zijn in de diensten van de voormalige middenvelder van AS Roma. Dat weet alvast Öltözőn Túl te melden.