Karl Vannieuwkerke is overtuigd: "Hij is de vechter die KV Kortrijk nodig heeft, dat zit in zijn bloed"

2024 begon met de komst van Freyr Alexandersson als nieuwe coach van KV Kortrijk. De IJslandse trainer slaagde erin om de kloof in de play-downs te overbruggen, met een sensationele laatste overwinning tegen Lommel als hoogtepunt. Maar dit seizoen verkeert de club opnieuw in hetzelfde moeras.

Het trainersvak is vaak vol onzekerheid, zoals blijkt uit de snelle wissels bij Kortrijk. De beslissing om Alexandersson te ontslaan werd snel gevolgd door de komst van Vanderhaeghe. Karl Vannieuwkerke, die Vanderhaeghe goed kent, denkt dat dit de juiste keuze is voor de club.

"Yves is een winnaar, een netebuk, zoals we in West-Vlaanderen zeggen. Die vechtersmentaliteit zit echt in zijn bloed."

Hoewel de beslissing om Alexandersson te ontslaan laat zien hoe snel het trainersvak kan veranderen, begrijpt Vannieuwkerke de keuze van KVK. "Soms zitten trainers vast in hun verhaal. Dat gebeurt bij jonge en ervaren trainers."

Voor Kortrijk is de komst van Vanderhaeghe een kans om zich te herpakken. "Yves heeft ervaring, maar ook een winning mentality die de club nu nodig heeft", zegt Vannieuwkerke. "Als iemand het kan omdraaien, is hij het wel."

De komende weken zullen belangrijk zijn voor Kortrijk om te zien of ze onder Vanderhaeghe genoeg punten kunnen behalen om het seizoen goed af te sluiten. "Het wordt geen makkelijke klus, maar Yves kan dat."

De Kerels starten het nieuwe jaar met een uitwedstrijd op Standard. De week erna volgt al meteen een thuiswedstrijd tegen Anderlecht.