Transfer in de maak voor Jonge Duivel met een verleden bij Royal Antwerp en Anderlecht

Eliot Matazo zou AS Monaco deze winter wel eens kunnen verlaten. De Jonge Duivel is een doelwit van Nantes. De deal is steeds dichterbij aan het komen, zo lijkt het wel.

Helaas draait het seizoen 2024-2025 alleen maar om de bank voor Eliot Matazo, die slechts 181 minuten heeft gespeeld in alle competities voor AS Monaco. Hij mocht amper twee keer starten: tegen Toulouse in de competitie, en tegen Union Saint-Jean in de Coupe de France. Dat lijkt veel te weinig voor de jonge Rode Duivel, die mogelijk zelf ook andere oorden wil opzoeken. Amper twee basisplaatsen Sinds de zomer gaan er geruchten rond over een vertrek van de Jonge Duivel, die nog tot 2026 onder contract staat bij Monaco. Deze winter zou het eindelijk concreet kunnen worden. Het Franse dagblad L'Équipe onthulde dat de 22-jarige middenvelder, die vorig seizoen werd uitgeleend aan Antwerp, op de radar staat van Nantes, momenteel 14e in Ligue 1. Hoewel Nantes geïnteresseerd is in een permanente transfer en al stappen in die richting heeft ondernomen, zou hun gebrek aan fondsen de onderhandelingen kunnen vertragen. Hoe dan ook: de toekomst van Eliot Matazo ligt waarschijnlijk ver weg van Monaco. Eliot Matazo kwam 22 keer uitg voor de Belgische U21 en werd lange tijd gezien als een zeer groot talent tijdens zijn opleiding bij Anderlecht.