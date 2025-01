Vanhaezebrouck schuift titelfavoriet naar voren: "Dat is ook een kwaliteit van de kampioen"

Het voetbaljaar 2025 is ondertussen al enkele dagen bezig. En dus is de vraag stilaan wie de titel gaat grijpen in de Jupiler Pro League dit jaar. Vooraf werd Club Brugge naar voren geschoven door de analisten, is dat nu nog altijd het geval?

Het programma van Club Brugge in het begin van 2025 is alvast niet van de poes. Ze beginnen met een bekerwedstrijd tegen OH Leuven, maar daarna volgen de toppers zich vrij snel op.

Pittig programma?

Op bezoek naar Anderlecht, thuis tegen Juventus, op bezoek bij Manchester City en begin februari op bezoek bij Antwerp. Toch best wel pittig, maar toch blijft blauw-zwart bij de analisten toch wel de favoriet.

"Het programma pittig? Ok, maar dat is tot half februari, of zo. De titelstrijd begint pas in april", aldus Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad over de zaak. De analisten zien het wel niet makkelijk worden voor Club Brugge in de Champions League.

Nipte overwinningen

Ze moeten vermoedelijk nog een puntje pakken om helemaal zeker te zijn, want mogelijk valt er een ploeg met tien punten uit de boot. Daarna kan de focus wel op de competitie, waarin het ook niet altijd even goed liep.

Van de twaalf wedstrijden die ze wonnen was dat zeven keer met amper één doelpunt verschil. "Dat is veel. Maar moeilijke matchen winnen is ook een kwaliteit van de kam­pioen", aldus nog Vanhaezebrouck.