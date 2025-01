Laatste wedstrijd voor Jonge Duivel? Belg zit de hele wedstrijd op de bank en mist eerste prijs van het seizoen

Ontgoocheling voor Eliot Matazo, die op de bank bleef tijdens de nederlaag van Monaco tegen PSG in de Trophée des Champions. De Monégasken verloren in blessuretijd.

Eliot Matazo lijkt dicht bij een vertrek bij AS Monaco. De Rode Duivel wordt al wekenlang genoemd in de Franse media als mogelijke aanwinst voor FC Nantes, dat geïnteresseerd is in een definitieve transfer van de 22-jarige middenvelder.

Toch was Matazo afgelopen zondag nog aanwezig in het Stadion 974 in Doha, Qatar. Hij maakte deel uit van de selectie van AS Monaco voor de Trophée des Champions tegen Paris Saint-Germain.

Onder de nieuwe coach Adolf Hütter, die zijn debuut maakte bij Monaco, hield de ploeg lange tijd stand tegen PSG. Het was een boeiende wedstrijd met kansen aan beide kanten, maar bleef tot in blessuretijd zonder doelpunten.

Uiteindelijk trok PSG aan het langste eind door een laat doelpunt van Ousmane Dembélé, na een assist van Fabián Ruiz in de 92ste minuut. Zo miste Monaco de kans om de eerste trofee van het seizoen te winnen.

Matazo bleef de hele wedstrijd op de bank. Het lijkt erop dat dit zijn laatste optreden in de selectie van AS Monaco kan zijn voordat een transfer naar Nantes wordt afgerond.