Onwaarschijnlijk: Jan Vertonghen krijgt opnieuw gigantische domper te verwerken

4218

Dit seizoen lijkt het echt niet te mogen voor Jan Vertonghen. De Anderlecht-verdediger was net hersteld van een blessure aan de achillespezen, maar is nu weer out met een nieuwe kwetsuur...

Jan Vertonghen kan dit seizoen moeilijk nog meer pech hebben. De centrale verdediger speelde de eerste twee wedstrijden van het seizoen, maar stond sindsdien aan de kant met een blessure aan de achillespezen. Hier moest hij lange tijd van herstellen, maar er kwam nog niet zo lang geleden weer heel goed nieuws. Het was een kerstcadeau voor de fans: Vertonghen zat weer bij de selectie voor de wedstrijd tegen FCV Dender vorige week. Uiteindelijk kwam hij niet van de bank, maar het voorspelde wel veel goeds voor het nieuwe jaar, iets waar de supporters naar konden uitkijken. Alleen is het niet gelopen zoals verwacht. Vertonghen heeft namelijk een nieuwe blessure opgelopen. Zaterdag viel de verdediger uit met een enkelblessure op training. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen hoe ernstig de blessure is, en hoelang hij aan de kant staat. Het is niet de eerste keer dat hij met een enkelblessure out is. Afgelopen seizoen miste hij hierdoor ook een aantal matchen.