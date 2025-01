'Persoonlijk akkoord gevonden': Didier Lamkel Zé gaat spectaculaire terugkeer maken naar de Jupiler Pro League

Het zal dan toch gebeuren: Didiel Lamkel Zé staat voor zijn grote terugkeer naar de Jupiler Pro League. De aanvaller zal bij STVV gaan tekenen.

We kennen hem allemaal nog wel. Didier Lamkel Zé liet zich in België bij Antwerp en KV Kortrijk al opmerken, vooral vanwege zijn fratsen.

Het is een goede voetballer, maar vanwege zijn gedrag naast het veld, en soms ook op, maakte hij zich nooit heel populair in België op een goede manier. De aanvaller wisselde in zijn carrière al vaak van club.

De afgelopen maanden zat Lamkel Zé bij de Turkse tweedeklasser Fatih Karagümrük. Zijn contract werd daar na onderling overleg al na vier maanden ontbonden.

Hij is sinds enkele dagen weer een vrije speler, maar lang zal dit niet duren. Volgens Sacha Tavolieri heeft hij een persoonlijk akkoord gevonden met STVV. Het was geweten dat zijn diensten er werden aangeboden, maar nu lijkt de transfer dan toch door te gaan.

De transfer zou begin volgende week officieel gemaakt worden. Zal hij de Truiense fans veel plezier bezorgen, of toch eerder frustraties opwekken?