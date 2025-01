De miserie blijft duren bij Standard: Ivan Leko ziet basisspeler uitvallen

Standard Luik betreurt nu al verschillende uitvallers in de verdediging. De lijst blijft groeien.

Ivan Leko moet dit seizoen vaak zijn hoofd breken bij het samenstellen van zijn achterhoede. De Rouches zitten opvallend vaak met geblesseerde spelers.

Dit geldt voor de veldspelers, maar ook voor de doelmannen. Net toen hij zijn plaats als titularis had heroverd, blesseerde Arnaud Bodart zich aan de lies na zijn eerste twee optredens van het seizoen.

Dus Matthieu Epolo nam zijn plaats tussen de palen over voor de laatste vier wedstrijden van 2024, met als resultaat meer consistente prestaties. Iets wat hij miste aan het begin van het seizoen.

Maar SudInfo meldt dat het nu zijn beurt is om de dokter te bezoeken. Epolo heeft namelijk een dijblessure opgelopen tijdens de laatste wedstrijd in Mechelen, waarin hij de nul had gehouden.

De duur van zijn onbeschikbaarheid is nog niet bepaald, maar hij is al niet beschikbaar voor de wedstrijd van vrijdag tegen Kortrijk. Daarom zal Arnaud Bodart, die van de korte rustperiode heeft geprofiteerd om te herstellen, automatisch zijn plaats innemen.