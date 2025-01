Is er een snelle terugkeer op komst? Mario Stroeykens zet eerste stappen richting comeback bij Anderlecht

Mario Stroeykens is op de weg terug. De jonge aanvallende middenvelder heeft de training hervat en zou mogelijk terugkeren in de groep voor de uitwedstrijd in Kortrijk over twee weken.

Mario Stroeykens, een van de sterkhouders van Anderlecht in de eerste seizoenshelft, raakte begin december geblesseerd tijdens de wedstrijd tegen Beerschot. De aanvallende middenvelder moest bij rust naar de kant, en later onderzoek bracht een lichte scheuring in de ligamenten van zijn rechterenkel aan het licht. Door deze blessure werd een herstelperiode van zes tot acht weken verwacht, waardoor Stroeykens sindsdien niet meer in actie kwam. Hij richtte zich op een terugkeer midden januari, en volgens Het Laatste Nieuws ligt de 20-jarige speler nog steeds op schema. Goed nieuws voor paars-wit, want Stroeykens is opnieuw aangesloten bij de groepstrainingen van Anderlecht. Hoewel hij nog niet op volle intensiteit kan trainen, betekent dit een belangrijke stap in zijn herstel. Toch zal Anderlecht het in de eerste wedstrijden van 2024 nog zonder hem moeten doen. Zijn rentree wordt verwacht bij de uitwedstrijd tegen KV Kortrijk op 19 januari, mits zijn herstel zonder complicaties verloopt. Alternatieven op zijn positie Tot Stroeykens volledig fit is, kan coach David Hubert rekenen op Yari Verschaeren en Thorgan Hazard, die beiden terugkeerden na blessures. Zij zullen voorlopig de plek van Stroeykens opvullen. Met zijn terugkeer in zicht hoopt Stroeykens binnenkort opnieuw belangrijk te zijn voor Anderlecht in de strijd om de titel.





