'Leider KRC Genk houdt Europese grootmachten af en zet nieuwe stap richting toptransfer'

KRC Genk trekt als leider 2025 in en wil zich ook deze winter nog eens ferm gaan versterken. Daartoe hebben ze een aantal topprioriteiten weten op te lijsten. Eentje lijkt steeds dichterbij te komen.

De interesse van Genk in Yaimar Medina is al langere tijd bekend. Vorige zomer was een overeenkomst al eens dichtbij, maar sprong de deal alsnog af.

Het is ook geen geheim dat Genk deze winter een nieuwe poging wil doen om de Ecuadoraanse linksachter naar België te halen. Een tweede optie naast Joris Kayembe zou immers geen overbodige luxe zijn.

Back-up voor Kayembe

De situatie is niet veranderd: Joris Kayembe is de enige ervaren linksback die Thorsten Fink heeft. Ook al speelt Genk geen Europees voetbal, het is beter om voorbereid te zijn en de komst van Medina zou eventuele problemen kunnen voorkomen, en tegelijkertijd de jonge Ecuadoraan de kans geven om zich aan te passen.

Het probleem is dat Genk concurrentie heeft in deze zaak. Yaimar Medina, al gewaardeerd op 3,5 miljoen euro op Transfermarkt, werd afgelopen september international voor Ecuador. Hij wordt gevolgd door FC Porto, Bayer Leverkusen en Fenerbahçe.

De 20-jarige Ecuadoraanse international Yaimar Medina speelt momenteel speelt voor Independiente del Valle. Medina's statistieken zijn indrukwekkend: vanaf zijn positie als linksback heeft hij 4 doelpunten gemaakt en 5 assists gegeven.

Hij is heel bevlogen in het nemen van vrije trappen en KRC Genk heeft ondertussen al een persoonlijk akkoord met Medina. Volgens bronnen uit Zuid-Amerika zou hij snel het vliegtuig opkunnen richting Limburg.