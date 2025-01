'Standard en Antwerp mikken hoog en komen in elkaars vaarwater: spits van vier miljoen op de radar'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De transferperiode is officieel geopend in ons land. En dus kunnen de Belgische teams op zoek gaan naar de broodnodige versterkingen. Daarbij zullen ze ook al eens in elkaars vaarwater terecht gaan komen.

Het zou wel eens kunnen gaan kletteren de komende weken in de Jupiler Pro League. Standard Luik heeft zijn oog namelijk laten vallen op Andreas Hountondji. Maar ook Antwerp is in de race en dus kan het opbod gaan beginnen.

Met 12 doelpunten in 20 wedstrijden, is Standard op zoek om zich deze winter offensief te versterken. De Rouches zijn met name op zoek naar een spits.

Goals gezocht

Volgens La Dernière Heure heeft het management zijn oog laten vallen op Andreas Hountondji, een aanvaller die aan de zijde van Burnley speelt. De Luikenaars zouden hem graag op huurbasis willen aantrekken.

Hountondji heeft de Kompany-era niet meegemaakt bij Burnley: hij sloot zich een half jaar geleden aan bij de Clarets, met een transfer ter waarde van vier miljoen vanuit Caen. Maar hij heeft moeite om door te breken in The Championship.

Ook Antwerp geïnteresseerd

Vorig seizoen scoorde hij wel nog 14 doelpunten in de Ligue 2. Dat motiveert Standard om een poging te wagen. Zijn atletische profiel bevalt Ivan Leko, die niet overtuigd is door Muhammed Badamosi.

Probleem: ook Antwerp heeft zich gemengd in het dossier. The Great Old wil hem tot het einde van het seizoen als back-up voor Vincent Janssen, nadat ze zich al een half jaar geleden hadden geïnformeerd. Beide clubs bieden een huurdeal aan, alleen de verdeling van het salaris zou verschillen.