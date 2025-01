Wordt hij de opvolger van Tedesco? Hein Vanhaezebrouck hakt knoop door

Domenico Tedesco is nog steeds de bondscoach van de Rode Duivels, terwijl de play-offs om in Liga A van de Nations League te blijven over twee maanden plaatsvinden. Een van de vaakst genoemde opties om hem op te volgen, kan worden vergeten.

Heel België wacht op een officiële beslissing in verband met Domenico Tedesco: zal Vincent Mannaert het jaar 2025 (en zijn mandaat als technisch directeur van de Belgische Voetbalbond) beginnen met een ontslag, of zal hij de bondscoach van de Rode Duivels nog een laatste kans geven?

Bij een vertrek van Tedesco zal ook moeten worden gesproken over de opties om hem te vervangen, aangezien de volgende deadlines dichtbij komen en cruciaal zijn. Eind maart zal België Oekraïne tegenkomen in de play-offs voor behoud in de Nations League A.

Onder de genoemde namen wordt vaak Hein Vanhaezebrouck genoemd, die sinds het einde van vorig seizoen vrij is. Maar de voormalige coach van AA Gent, die tegenwoordig consultant is, lijkt te genieten van zijn sabbatjaar en heeft geen plannen om snel weer aan de slag te gaan, ook al ziet hij wel potentieel samenwerken met Vincent Mannaert.

Vanhaezebrouck vervangt Tedesco niet

"Mensen vragen zich dat altijd af omdat ik niet de gemakkelijkste ben, maar ik heb altijd goed kunnen samenwerken met mensen met wie ik een goede band had, zoals Van Holsbeeck en Devroe bij Anderlecht of Louwagie en De Witte in Gent", merkt Vanhaezebrouck op. "Dus waarom zou het niet kunnen werken met Mannaert?"

De vraag is eerder of Vanhaezebrouck de functie zou aanvaarden. "Op dit moment zou het sowieso niet mogelijk zijn. Ik zal op dit moment niets aanvaarden", bevestigt hij in Het Nieuwsblad. Dus voor Vincent Mannaert is dat een gesloten deur, wat gevolgen kan hebben: het is moeilijk voor te stellen dat de technisch directeur Tedesco zou ontslaan als hij geen vervanger klaar heeft staan.