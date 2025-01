Nog een vertrek bij Union: aanvaller keert terug naar de club waarmee hij kampioen werd

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Met een gebrek aan speeltijd bij Union, verlaat Mamadou Traoré definitief het Parc Duden voor CD Castellón, de club waarmee hij kampioen werd in de Spaanse derde divisie toen hij daar werd uitgeleend.

Union heeft verschillende spelers die gebrek aan speeltijd hadden al aan het begin van deze wintermercato vrijgelaten. Casper Terho is uitgeleend aan Paderborn (Duitse 2e klasse) en Elton Kabangu aan Heart of Midlothian (Schotse 1e klasse).

De vicekampioen van Sint-Gillis wacht nog steeds op zijn eerste versterking en zag afgelopen dinsdag een derde speler vertrekken. Mamadou Traoré verlaat de club definitief.

Mamadou Traoré, die in de zomer van 2023 gratis bij de B-kern kwam, werd uitgeleend aan Castellón, waar hij kampioen werd in de Spaanse derde divisie.

Mamadou Traoré verlaat Union voor CD Castellón

Na zijn terugkeer bij de kern van Union afgelopen zomer, heeft de 22-jarige Malinese rechtsbuiten en voormalig Malinese U17-international slechts één keer in de Jupiler Pro League gespeeld onder leiding van Sébastien Pocognoli en slechts tweemaal in de D1 ACFF.

Daarom is het vrij logisch dat Mamadou Traoré het Dudenpark in januari verlaat. De Malinees keert permanent terug naar Castellón, nu in de Spaanse 2e klasse.