Twee jaar geleden nog veertien miljoen euro waard: 'Antwerp wil bijzonder dikke vis binnenhalen van Franse topclub'

In juli 2022 werd hij nog voor veertien(!) miljoen euro aan Lille verkocht, maar nu zou Royal Antwerp FC hem op de radar hebben staan. Mohamed Bayo zou wel eens dé slag van Overmars moeten gaan worden.

Mohamed Bayo heeft volgens Transfermarkt nog steeds een transferwaarde van om en bij de vier miljoen euro, maar enkele jaren geleden was hij nog dé groeibriljant in Frankrijk.

Alternatief voor Janssen?

Hij ruilde toen Clermont Foot in voor Lille voor een bedrag van veertien miljoen euro op het moment dat hij er twaalf waard was volgens de statistiekenwebstek. Helemaal doorbreken in Lille zou uiteindelijk niet lukken.

Vorig jaar werd de 26-jarige aanvaller uitgeleend aan Le Havre, dit seizoen moet hij zich vooral verzoenen met invalbeurten bij LOSC Lille.

Veel invalbeurten, sterke spits

Hij scoorde dit seizoen in vooral invalbeurten wel al twee keer en gaf ook drie assists over alle competities heen, maar in vijftien matchen kwam hij wel nog niet verder dan 370 speelminuten.

Daarmee is hij wel om de 74 speelminuten van waarde. Volgens L'Equipe is Antwerp een van de geïnteresseerden om Bayo meer speelgelegenheid te geven. Het zou daarbij in de eerste plaats moeten gaan over een huurbeurt, wellicht met een (dure) aankoopoptie. Kan Overmars de slag slaan en hem inlijven?