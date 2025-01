Anderlecht ook zo goed als rond met tweede winteraanwinst: Gambiaanse tiener onderweg naar Lotto Park

Anderlecht staat op het punt de 19-jarige Gambiaan Haruna Rasid Njie vast te leggen. De verdedigende middenvelder, die ook als centrale verdediger of linksback kan spelen, is in eerste instantie een extra optie voor de RSCA Futures.

Met zijn polyvalentie en fysieke présence (1m84) moet hij de beloftenploeg helpen in hun strijd tegen degradatie uit de Challenger Pro League. Njie maakte indruk tijdens de Afrika Cup U20 en het WK U20 in 2023, waar hij een sleutelrol speelde voor Gambia. Zijn prestaties leverden hem toen al interesse op van grote clubs, waaronder Liverpool. Anderlecht volgde hem sinds de Europa League-wedstrijd tegen RFS Riga en plaatste hem op de scoutingslijst. Sportief directeur Olivier Renard ziet in Njie een speler met groeipotentieel voor de toekomst. De Gambiaanse U20-international beschikt over een marktwaarde van 350.000 euro en past in Anderlechts strategie om jong talent aan te trekken. Hoewel Njie aanvankelijk wordt toegevoegd aan de Futures, sluit het niet uit dat hij later kan doorstromen naar het eerste elftal. Zijn veelzijdigheid biedt extra opties, zowel in de verdediging als op het middenveld. Hij kan ook zowel centraal als op de linksback spelen. De transfer lijkt bijna rond.