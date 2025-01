Pro League onthult kalender: de laatste rechte lijn richting play-offs is begonnen

Alle duels op speeldag 30 zullen “in principe” gelijktijdig om 18u30 worden afgewerkt, met uitzondering van wedstrijden zonder invloed op de play-offs. Die kunnen eventueel nog op verzoek van de rechtenhouder verplaatst worden.

Na de reguliere competitie worden de play-offs afgetrapt. De top zes van de Jupiler Pro League plaatst zich voor play-off 1. De wedstrijden starten in het weekend van 27 maart.

De zeven tot en met twaalf geklasseerde teams na de reguliere competitie nemen deel aan de Europe Play-offs. Deze play-offs zijn van groot belang voor clubs die zich willen plaatsen voor Europees voetbal.

De laatste vier teams van de reguliere competitie, oftewel de nummers dertien tot en met zestien, worden geconfronteerd met de Relegation Play-offs. In deze play-offs zal het lot van de clubs die onderaan staan worden beslist, aangezien de verliezer van deze play-offs degradeert naar de Challenger Pro League.

De Pro League heeft zorgvuldig rekening gehouden met de Croky Cup-scenario’s en de Europese programma’s van de teams. Dit om voldoende rust in te brengen tussen de verschillende wedstrijden door.

