Het jaar te veel voor Jan Vertonghen? "Hij betaalt er nu de prijs voor"

Jan Vertonghen ligt opnieuw in de lappenmand. Hij is opnieuw uit voor een tweetal maanden bij RSC Anderlecht.

Jan Vertonghen moest in augustus al de strijd staken door een achillespeesblessure. Vlak voor de winterstop leek hij helemaal klaar om zijn comeback te maken, in de laatste match tegen Dender.

Speelminuten kwamen er echter niet en tot overmaat van ramp blesseerde de kapitein van paarswit zich afgelopen weekend ook nog eens op training. Het verdict was bijzonder zwaar.

In het beste geval is Vertonghen zes tot acht weken out. Een nieuwe streep door de rekening voor de speler zelf, maar ook voor trainer David Hubert die zijn verdediger maar al te goed kon gebruiken.

Is dit het jaar te veel voor de ex-Rode Duivel? “Ik vind dit niet het jaar te veel”, is Glen De Boeck heel erg duidelijk bij Het Nieuwsblad. “Zoiets wordt makkelijk gezegd en ik noem dat eerlijk gezegd pestpraat.”

Volgens De Boeck is het gewoon pech, al is het wel een logisch gevolg van al die jaren topsport. “Elk gestel heeft zijn limieten. In Engeland heeft hij een mooie carrière gemaakt, maar daar is hij misschien wat over zijn limiet gegaan. Ik denk dat hij daar op dit moment een beetje de prijs voor betaalt.”

De Boeck voelt mee met Vertonghen. “Dit moet niet gemakkelijk zijn. Gelukkig wordt hij goed omringd op Anderlecht, er zit genoeg kwaliteit in de medische staf daar.”