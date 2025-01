KRC Genk zit met een serieus luxeprobleem: "Ze zijn allebei even goed"

KRC Genk won dinsdagavond met 0-4 van STVV in de Croky Cup. Hyeon-Gyu Oh mocht starten, en pakte meteen uit met twee doelpunten.

De Beker geeft coaches vaak de kans om wat te roteren. Dat zagen we bij Racing Genk ook op dinsdag. Doelman Mike Penders mocht starten, net als Ken Nkuba en Hyeon-Gyu Oh.

Vooral Penders en Oh grepen hun kans. De Zuid-Koreaanse spits kon twee doelpunten maken op Stayen, vanuit twee geweldige acties. Bij Genk weten ze dat ze met Tolu en Oh twee goede opties hebben in de spits.

"We hebben veel kwaliteit vooraan", zei Jarne Steuckers. "Tolu legt ze makkelijk binnen, Oh doet net hetzelfde. Het zijn wel andere types. Tolu heeft meer duelkracht en Oh kan beter in de dieptes lopen. We mogen echt blij zijn dat we zo'n spitsen in onze ploeg hebben."

Tolu speelde dit seizoen in totaal al 23 wedstrijden, waarin hij goed was voor 14 doelpunten en 6 assists. Oh kwam op zijn beurt in totaal 21 keer in actie, en scoorde zes keer. Maar laat je niet misleiden door die statistiek: om de 69 minuten zit hij aan een doelpunt.

"Als Tolu speelt, zorgt hij ervoor dat anderen ruimtes hebben om in te lopen. Dan speel ik andere spelers aan. Tolu kan ik in de box ook altijd een voorzet geven. Ze zijn allebei even goed", besluit Steuckers.