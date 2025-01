OFFICIEEL: Beerschot haalt versterking bij Standard om te helpen in degradatiestrijd, en hij kan ook al spelen tegen Anderlecht in de Beker

Beerschot heeft zijn eerste wintertransfer nu officieel beet. Hakim Sahabo wordt voor een half seizoen gehuurd.

Het zat eraan te komen, maar nu werd het ook officieel bekendgemaakt. Hakim Sahabo wordt door Standard voor een half seizoen uitgeleend aan Beerschot.

De middenvelder kwam in 2023/2024 de eerste helft van het seizoen uit voor SL16, maar mocht in de tweede seizoenshelft heel wat meespelen met de A-ploeg. De 19-jarige stak hier veel van op.

Toch heeft hij het dit seizoen nog niet gemakkelijk gehad. Sahabo speelde zelfs nog geen enkele wedstrijd voor de Rouches in de JPL.

Sudinfo meldde eerder al dat Beerschot hoopte op een definitieve transfer, maar dat is er dus niet van gekomen. Hij is al speelgerechtigd en kan dus al geselecteerd worden voor de match tegen Anderlecht in de Beker. De middenvelder reageerde zelf al even kort op zijn transfer.

"Ik ben erg blij dat ik voor Beerschot heb getekend. Het is in mijn ogen een grote club in België met gepassioneerde supporters. Ik hoop hier weer speelminuten te maken en de volgende stap te zetten in mijn ontwikkeling. Samen met de trainers, ploegmakkers en supporters, ga ik er alles aan doen om Beerschot te helpen in eerste klasse te blijven", zei hij volgens de clubwebsite.