Zo wordt het nog wel héél lastig: bestuur van KAA Gent en Wouter Vrancken liggen in de knoop

Zal Dante Vanzeir zijn grote terugkeer maken in de Belgische eerste klasse? Hij werd onlangs genoemd bij KAA Gent, maar blijkbaar heeft Wouter Vrancken andere plannen...

Begin deze transferperiode ontstond een gerucht dat uiteindelijk niet zo verrassend bleek te zijn: Dante Vanzeir, momenteel met vakantie tijdens het tussenseizoen van de MLS, staat op het verlanglijstje van KAA Gent en de interesse voor een terugkeer in de Jupiler Pro League is wederzijds.

Gent is op zoek naar een spits om Max Dean te vervangen, de zomerse aanwinst wiens seizoen al voorbij is na een kruisbandblessure, en Vanzeir zou dus een van de overwogen opties zijn. Maar de Rode Duivel is natuurlijk niet de enige naam op het lijstje van de Buffalo's.

Volgens Sacha Tavolieri, transferexpert, wordt een andere speler gevolgd en geniet hij de voorkeur van KAA-Gent-coach Wouter Vrancken. Die speler is Rwan Cruz (23 jaar), een aanvaller van Ludogorets in Bulgarije. De Braziliaanse aanvaller staat onder contract tot 2026 en wordt geschat op 3,5 miljoen euro.

Cruz heeft dit seizoen 10 doelpunten gemaakt in 18 competitiewedstrijden in Bulgarije. Hij kwam Anderlecht tegen in de Europa League en speelde het laatste kwartier tijdens de nederlaag van Ludogorets in het Lotto Park (2-0).

Maar er is nu wel een héél lastig probleem. Het bestuur van Gent zou de voorkeur geven aan Vanzeir, die daarom ook als prioriteit wordt gezien. Aangezien coach Vrancken liever Cruz ziet komen, kan dat voor problemen zorgen. Opvallend, aangezien Vrancken en Vanzeir bij KV Mechelen al eens samenwerkten, wat niet per se goed uitpakte.