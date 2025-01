Hoe één telefoontje plots alles veranderde voor Didier Lamkel Zé: "Ik had al een club gevonden in de tweede klasse van Dubai"

Didier Lamkel Zé is deze winter naar Sint-Truiden getrokken, maar het scheelde niet veel of hij was een opvallende, exotische uitdaging aangegaan. Een telefoontje van Felice Mazzù veranderde alles.

In een interview met La Dernière Heure, heeft Didier Lamkel Zé gesproken over zijn nieuw avontuur bij Sint-Truiden. Een verrassende terugkeer naar de JPL voor de voormalige speler van Antwerp en KV Kortrijk, wiens contract onlangs afliep in Turkije.

"Na het einde van mijn contract bij Karagumruk, had ik al een club gevonden, in de 2e klasse in Dubai", onthult de Kameroener. "Ik had al het vliegtuig genomen om daar mijn contract te ondertekenen." Een telefoontje veranderde plots alles.

"Ik kreeg een telefoontje van André Pinto (sportief directeur van STVV) en Felice Mazzù. Dat heeft mijn mening veranderd", geeft hij toe. "Mazzù legde me het project uit dat hij voor mij had in zijn ploeg, die vrij jong is. Hij had iemand zoals ik nodig."

En keerde hij terug naar België. Lamkel Zé heeft dus getekend bij Stayen... om de rol van grote broer te spelen. "Er ontbrak ervaring en dat is wat ik aan dit team zal proberen te brengen", beweert de voormalige Antwerp-speler, die deze keer hoopt zijn imago op te poetsen.

"Ik ben wie ik ben. De media hebben veel dingen over mij geschreven die waar zijn, maar ook veel leugens", relativeert Didier Lamkel Zé nog.