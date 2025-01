"Ze proberen te vermijden dat we licentie aanvragen": Pro League krijgt er stevig van langs

Dat ze in het amateurvoetbal niet hoog oplopen van de Pro League, dat is al even duidelijk. Voorzitter Vincent Vanhonsebrouck van FC Knokke zet nog eens de puntjes op de i.

FC Knokke speelt op het hoogste amateurniveau. De stap naar de Challenger Pro League zetten is niet iets waar de club echt mee bezig is. “Zullen we meer volk krijgen en meer geld genereren als we zouden promoveren? Eerlijk, ik heb daar heel sterke twijfels over”, vertelt de voorzitter aan Het Nieuwsblad.

“Sporting Hasselt vroeg nu wel de licentie aan en ik wens hen veel succes, al zou ik het wel jammer vinden als ze na één jaar alweer uit de reeks zouden verdwijnen. Liever tegen de Spor dan tegen de beloften van Antwerp.”

Vanhonsebrouck heeft het niet hoog op met de beloftenploegen van KAA Gent, Antwerp of Cercle Brugge in de reeks. Volgens hem is het nog maar het begin van alles.

“Het is de insteek van de Pro League om van 1B een reeks te maken met enkel nog hun beloftenploegen. Ze zullen daar volgens mij ook in slagen en intussen wurgen ze ons door op een zachte manier een te verwaarlozen bedrag ter beschikking te stellen”, gaat hij verder.

Zelfs met de nodige middelen blijft een licentie halen moeilijk voor Knokke. “Jaar na jaar vinden ze weer nieuwe dingen uit om het ons moeilijk te maken. Zo proberen ze te vermijden dat wij toch de licentie zouden aanvragen.”

De deur wordt zo opengezet voor de beloftenploegen, om als vijfde of zesde alsnog de stap te kunnen zetten naar de Challenger Pro League. “Als bestuurder en voorzitter is dit gewoon demotiverend en frustrerend. En de bond blijft ons intussen maar facturen sturen voor alles en nog wat, en dan komen ze nog geld tekort. Onaanvaardbaar en onbegrijpelijk is dit”, besluit hij.