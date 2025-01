Alles voor den Antwerp? Ritchie De Laet nog een heel goede tweede reden om geen jeugdtrainer meer te zijn

Het was best wel opvallend nieuws: Ritchie De Laet stopte als jeugdtrainer bij Antwerp. En dat heeft ook zijn voordelen...

Tijdens de eindejaarsperiode raakte bekend dat Ritchie De Laet niet langer jeugdtrainer was bij Royal Antwerp FC. Nochtans had hij gezegd pas op het einde van het seizoen een evaluatie te maken.

Officieel klonk het dat het trainerschap te zwaar woog op zijn privéleven. De Laet besliste met onmiddellijke ingang zijn taak als trainer neer te leggen.

En dat heeft ook zijn voordelen. Zo kan De Laet zondag naar het Kiel om met de supporters van Antwerp de stadsderby tegen aartsrivaal Beerschot mee te maken. Als hij nog jeugdtrainer was, zou dat wel eens niet mogelijk geweest zijn.

In augustus trok De Laet mee naar Club Brugge. Hij kwam toen op sociale media terecht door een obsceen gebaar te tonen aan de aanhang van de thuisploeg.

“Ik vond dat dat wel eens moest kunnen”, zei hij daarover bij Gazet van Antwerpen. “De Club-supporters hebben vijf jaar de kans gehad om alle mogelijke verwensingen naar mijn hoofd te slingeren. Die actie was iets in the heat of the moment.”

Niet zijn slimste zet, zo gaf hij nog toe. De Laet kreeg een waarschuwing van Antwerp, waardoor hij wellicht niet naar de derby tegen Beerschot mocht. Maar nu hij uit dienst is bij The Great Old kan dat volgens de krant zonder enig probleem.