Ritchie De Laet geeft aan waarom hij misschien niet naar Antwerpse derby tegen Beerschot mag

Ritchie De Laet is sinds afgelopen zomer geen actieve speler meer. En dus kan hij zich als jeugdcoach uitleven bij The Great Old, waar hij ook een abonnement voor het leven kreeg. En wat met uitwedstrijden?

Binnenkort is er op 12 januari 2025 om 13.30 uur de Antwerpse derby op Het Kiel. Daar kijkt elke Beerschotsupporter en Antwerpsupporter naar uit. Toch weet Ritchie De Laet nog niet of hij wel naar die wedstrijd zal (mogen) gaan. Resultaten dik oké Bij de uitwedstrijd in augustus richting Jan Breydel voor de met 1-0 verloren wedstrijd tegen Club Brugge maakte De Laet op een bepaald moment een obsceen gebaar richting de fans van blauw-zwart. “Een away naar Beerschot staat op mijn lijst, maar dat zal ik met de club moeten bespreken. Ik heb na de vorige keer een waarschuwing gekregen, wat terecht was", aldus De Laet daar nu over in Gazet van Antwerpen. Voorbeeldfunctie "Als werknemer van de club heb ik een voorbeeldfunctie. Het is wel tof dat ik nu eens kan meeroepen met de supporters als het wat tegenzit." Toch is De Laet zeker niet ontevreden van hoe het loopt bij stamnummer 1: "Ik vind de resultaten dik oké, gezien de vele rotaties. Als je ziet wie er allemaal op de bank zit – jongens die nog járen voor zich hebben om beter te worden – is het normaal dat er een terugslag volgt. Laat ons hopen dat tegen Genk de kentering definitief wordt ingezet."