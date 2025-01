'Royal Antwerp FC slaat opnieuw toe op de Argentijnse transfermarkt'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Royal Antwerp FC doet deze winter zaken in Argentinië. Het wil naar verluidt opnieuw een speler wegplukken bij Boca Juniors.

Royal Antwerp FC richt zijn pijlen op de Argentijnse topclub Boca Juniors. Het haalde van daar eerder al Ayrton Costa naar de Bosuil.

Maar The Great Old zou nog een andere speler van dezelfde Argentijnse club naar ons land willen halen. Het gaat om de 20-jarige Maurico Benitez.

Deze centrale middenvelder is een jeugdproduct van Boca Juniors. In januari vorig jaar maakte hij al zijn debuut bij het A-elftal van de club, na een schitterende passage in de Copa Libertadores met U20.

Hij pakte enkele basisplaatsen, maar de voorbije maanden speelde hij vooral met de beloftenploeg van de Argentijnse club. Wat nieuwe lucht opsnuiven zou hem deugd doen, zo klinkt het.

Het zou in eerste instantie gaan om een uitleenbeurt. De speler zelf ziet het alvast helemaal zitten en ook Boca Juniors wil meewerken aan een mogelijke deal, zo schrijft Het Nieuwsblad.