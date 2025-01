📷 Ludiek maar niet vijandig: Beerschotfans laten zien hoe het moet met prachtige tifo's voor derby

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dat de zenuwen in Antwerpen strak gespannen staan is nog maar een understatement. Met de derby tussen Beerschot en Antwerp in het verschiet, was het uitkijken naar wat de fans in petto hadden.

Strandballen De Antwerp-fans hadden eerder deze week al aangekondigd allemaal in het zwart naar het Olympisch Stadion af te zakken omdat dat de gepaste kleur zou zijn om naar een grafzerk te gaan kijken. Daar deden ze zondag nog een schepje bovenop door met strandballen in het uitvak te zitten. Als reactie op de commentaar op het veld van Beerschot dat na de bekerwedstrijd tegen Anderlecht nog omschreven werd als een veld waar je beach volleybal op speelt. Twee tifo's Het was wachten op de aftrap om te zien wat de Beerschot-supporters bekokstoofd had. Het resultaat: twee tifo's. Vak I deed het met een tifo van een man in een Scream-masker die onheilspellend achter de Antwerpse kathedraal staat. Aan alle details werd gedacht want voorin zien we een bordje "Zone 13" en "Honden niet toegelaten", verwijzend naar de Antwerpse fans. 🔥 l Le tifo des supporters du Beerschot contre l'Antwerp #BEEANT pic.twitter.com/4uEAayljqo — Ma Pro League (@MaProLeague) January 12, 2025 Hier panikeert Antwerp Achter het doel hadden de fans een reactie op de tifo van Antwerp in de heenwedstrijd bedacht. De Antwerp-fans pronkten met de leuze "Hier regeert RAFC". De reactie van Beerschot? "Hier panikeert RDFC." En met die D verwijzen ze naar Deurne, de plaats waar het stadion van Antwerp staat. Kortom: ludiek maar niet vijandig. Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Jupiler Pro League (@jupilerproleaguebe)