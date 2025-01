Mooie zet van de Zebra's: 'Charleroi versterkt zich met jonge aanvaller die deze die bij Antwerp, Anderlecht en KV Mechelen heeft gezeten'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Alexandre Stanic is op weg naar Charleroi. De 20-jarige aanvaller komt van Antwerp.

Charleroi blijft op zoek naar een aanvaller deze transferperiode. Dit om concurrentie te bieden voor Nikola Stulic en Odday Dabbagh vooraan, maar vooral om Youssuf Sylla (vertrokken naar Willem II) te vervangen.

Volgens SudInfo hebben de Zebra's hun zinnen gezet op Alexandre Stanic, die vorige zomer van Malinwa naar Antwerp trok. Dit seizoen speelde hij bij de Young Reds (één doelpunt in eerste amateur) en zat hij vier keer op de bank bij het eerste team en kwam zelfs in actie in het slot van de wedstrijd tegen Union.

Deze winter heeft de aanvaller zijn contract bij Antwerp laten ontbinden. Hij is nu een vrije speler en daar wil Charleroi van profiteren.

Stanic kwam op zesjarige leeftijd aan bij Anderlecht en bleef daar tot 2014. Hij werd vervolgens drie jaar opgeleid bij Antwerp en twee jaar bij Lokeren voordat hij naar Malinwa trok. KVM leende hem ook een seizoen uit aan Pisa, waar hij actief was bij de U19.

Alexandre Stanic zal dus naar Charleroi trekken om in eerste instantie het U23-team te versterken, met mogelijkheden om door te groeien naar het eerste team.