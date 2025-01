Wie is Enzo Sternal, het Franse wonderkind dat dichtbij een overstap naar RSC Anderlecht staat?

Enzo Sternal staat dicht bij het versterken van de aanvallende linie van RSC Anderlecht. Een zeer jonge speler, die waarschijnlijk eerst zal komen om zich te ontwikkelen bij de Futures.

Ster van de prestigieuze Gambardella Cup

Vorig jaar brak Enzo Sternal door in de ogen van het Franse voetbal dankzij zijn prestaties in de Gambardella Cup. Dit toernooi is zeer gegeerd en prestigieus in Frankrijk en brengt de U18-teams uit het hele land tegen elkaar. De toekomstige sterren laten zich hier vaak zien: jongens zoals Kylian Mbappé, Marcus Thuram, Layvin Kurzawa of in het verleden Emmanuel Adebayor hebben de trofee gewonnen.

Enzo Sternal was de grote man in de overwinning van Olympique Marseille in de Gambardella Cup in 2024, met 4 doelpunten in 6 wedstrijden. Hoewel hij helaas de finale miste, was hij ongrijpbaar gedurende het hele toernooi, waar hij op slechts 16-jarige leeftijd een van de revelaties was.

Marseille had grote verwachtingen

Het zal geen verrassing zijn dat ze in Marseille enorm veel verwachtten van deze jonge, snelle en getalenteerde aanvaller, die prachtige goals kan maken zoals in de halve finale van de Gambardella Cup. Met het U19-team van Marseille heeft Sternal 19 doelpunten gescoord in 40 wedstrijden.

Afgelopen augustus kondigde Pablo Longoria, de sportief directeur van Marseille, triomfantelijk de verlenging van Enzo Sternal's contract tot 2027 aan. "Het totale project van de club, met name de komst van de coach, speelde een grote rol in mijn beslissing. Roberto De Zerbi is een coach die bekend staat om zijn vertrouwen in jonge spelers", verklaarde de speler destijds.

Het zou een grote teleurstelling zijn in Marseille als het vertrek van Enzo Sternal bevestigd wordt. Kan De Zerbi daarop aangesproken worden? Het talent heeft dit seizoen slechts twee keer 11 minuten speeltijd gekregen en stond sinds oktober vorig jaar niet meer op de bank. Men had hem zeker "meer beloofd" afgelopen zomer, vandaar het dreigende vertrek.

De toekomst... of meteen naar het A-team?

Het blijft nu afwachten of Enzo Sternal, die in mei nog maar 18 jaar zal worden, naar Sporting Anderlecht zal gaan om ofwel het RSCA Futures-team te versterken (waar Olivier Renard absoluut niet op wil bezuinigen in de toekomst) of meteen de concurrentie op de vleugel aan te gaan.

Enzo Sternal is voornamelijk een linkervleugelspeler, en César Huerta is net op die positie aangekomen met de zekerheid van speeltijd. De blessures van Amuzu en het vrijwel zekere vertrek van Edozie na zijn verhuur bieden echter op middellange termijn mogelijkheden, afgezien van het drukke schema.

Maar met de terugkeer van Thorgan Hazard en de komst van Huerta, is de kans groot dat Enzo Sternal - als hij tekent - op korte termijn zal spelen in de Challenger Pro League. Daar kan hij bevestigen wat er positiefs over hem gedacht wordt en misschien snel een speler worden van het A-team. Hij heeft het talent, dat is duidelijk...