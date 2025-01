Een ex-speler van Anderlecht en eentje van Standard: Bij deze mannen ging Huerta ten rade voor zijn transfer

Cesar Huerta werd vandaag voorgesteld bij RSC Anderlecht. De Mexicaan vertelde alvast honderduit over zijn verleden en zijn keuze voor paarswit.

Zes maanden geleden leek hij nog op weg naar Liverpool, maar vandaag is hij een speler van RSC Anderlecht. Het kan verkeren in voetballand.

Bij zijn voorstelling in het Lotto Park vertelde Huerta dat het een heuse uitdaging is om in Europa te komen spelen. De contacten met Anderlecht waren er al eventjes. In december trok een delegatie naar Mexico om hem aan het werk te zien.

“Daarna discussieerden we wat. Normaal volgen we de Belgische competitie niet in ons land wegens het tijdverschil, maar sindsdien heb ik Anderlecht goed gevolgd. Ik wilde deel uitmaken van deze club met deze stijl”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Hij ging bij twee personen ten rade vooraleer te kiezen voor Anderlecht. “Ik heb ook gepraat met Ochoa die nog doelman was van Standard en mijn PUMAS-ploegmaat Lissandro Maggalan die nog bij Anderlecht voetbalde. Ze spraken alleen maar goed over de Belgische competitie.”

Huerta is helemaal klaar om donderdag al te spelen tegen Antwerp. “Al moet de trainer dat beslissen. En oh ja, noem me gerust Chino. In ons land verwijst Chino naar mijn krullend haar. Zelfs mijn familie noemt me zo.”