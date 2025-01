Gaat de situatie escaleren? Andreas Skov Olsen heeft zijn wensen duidelijk gemaakt aan Club Brugge

De toekomst van Andreas Skov Olsen lijkt meer en meer richting VfL Wolfsburg te wijzen. De Deense winger heeft al een persoonlijk akkoord bereikt met de Duitse club, waar hij vrienden en landgenoten zoals Jonas Wind en Joakim Maehle terugvindt.

Wolfsburg ziet in hem een versterking, maar Club Brugge blijft voorlopig onvermurwbaar: zonder een deftig bod komt er geen transfer. Skov Olsen is met een marktwaarde van 15 à 20 miljoen euro een waardevolle pion voor blauw-zwart.

Toch blijft Wolfsburg tot nu toe steken op een onrealistisch bod van ongeveer 8 miljoen euro, een bedrag dat Club niet serieus kan nemen. Daarnaast zou een vertrek ook betekenen dat Club op zoek moet naar een vervanger, wat opnieuw een flinke investering vraagt.

De situatie dreigt echter te escaleren. Na een open gesprek waarin Skov Olsen opnieuw zijn vertrekwens uitte, meldde hij zich een dag later ziek. Hoewel hij naar verluidt wel degelijk koorts had, voedt zijn voorgeschiedenis de vrees dat hij zich onmogelijk zou kunnen maken bij Club.

Dat soort onrust kan het team, dat momenteel in een sterke reeks verkeert, absoluut missen. Coach Nicky Hayen blijft er voorlopig rustig onder, maar dergelijke dossiers hebben vaak impact op de kleedkamer.

Net zoals bij de transfer van Noa Lang naar PSV in 2023 zal Club Brugge de deur niet sluiten voor een vertrek, zolang Wolfsburg een aanvaardbaar bedrag op tafel legt. Tot nu toe lijkt de Duitse club echter niet bereid om diep in de buidel te tasten. Voorlopig blijft het aan Skov Olsen om professioneel te blijven, maar de vraag blijft of hij dat zal doen of zich - eenmaal hersteld - onmogelijk maakt in het Basecamp, vraagt HLN zich af.