KAA Gent krijgt vertrekwens: aanvaller wil na half jaar al andere lucht opsnuiven

Zalan Vancsa lijkt deze maand op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. De 20-jarige Hongaarse linksbuiten, die op uitleenbasis van Lommel bij AA Gent speelt, kwam door blessures nauwelijks in actie en verzamelde slechts drie optredens.

Vancsa wil elders meer speeltijd opdoen, maar een terugkeer naar Lommel is voorlopig niet aan de orde, schrijft Het Nieuwsblad. De Limburgers betaalden in januari 2022 nog drie miljoen voor hem aan MTK Budapest, maar zijn marktwaarde is intussen gezakt naar 1 miljoen.

AA Gent overweegt intussen om een alternatief te zoeken voor Vancsa. De Buffalo’s hebben al geïnformeerd naar spelers met een gelijkaardig profiel en staan open voor een oplossing voor de situatie van de Hongaar. Omdat er geen aankoopverplichting aan zijn huurdeal gekoppeld is, vormt een vertrek van Vancsa geen groot struikelblok.

Naast de situatie rond Vancsa ligt de prioriteit van AA Gent momenteel bij het aantrekken van een nieuwe centrumspits. De club wil een back-up voor Gudjohnsen en had zijn oog laten vallen op Rwan Cruz, een 23-jarige Braziliaan van Ludogorets.

De transfer van Cruz blijkt echter een lastig dossier. De Bulgaarse kampioen staat niet te springen om hun aanvaller in januari te laten vertrekken en zou een verkoop liever uitstellen tot de zomer. Daarnaast vraagt Ludogorets naar verluidt een fors bedrag voor de spits.

AA Gent blijft echter actief op de transfermarkt. Het is duidelijk dat de club zowel Vancsa’s situatie als de zoektocht naar een nieuwe spits snel wil oplossen om sterker te staan voor de rest van het seizoen.