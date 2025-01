"Nergens zijn naam achtergelaten": Olivier Deschacht verschroeiend hard voor ex-speler van Anderlecht

Het is exact tien jaar geleden dat Dennis Praet de Gouden Schoen won. Donderdag speelt hij voor het eerst tegen RSC Anderlecht.

Na zijn Gouden Schoen bleef Dennis Praet nog een seizoen bij Anderlecht, maar dat jaar maakte hij geen schijn van kans om de trofee nog eens te winnen.

Daarna betaalde Sampdoria 8 miljoen euro voor Praet. Volgens Olivier Deschacht was die keuze een stevige misser van onze landgenoot. “Alle respect voor Sampdoria, dat een rijke geschiedenis heeft, maar in mijn ogen was dat een verkeerde stap”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Oké, hij kon er meer verdienen, maar het was maar een middenmoter in Italië. Voor zijn ontwikkeling had ik het beter gevonden als hij nog een paar jaar bij Anderlecht was gebleven, om Europees en voor de titel te spelen.”

Praet speelde drie jaar in de Serie A en trok dan naar Leicester City. Hij werd ook verhuurd aan Torino in die tijd. “Was hij tot pakweg zijn 24ste bij Anderlecht gebleven, hij had veel meer caps gehad, daar ben ik zeker van. Nu heeft hij nergens zijn naam achtergelaten en dat vind ik jammer.”

Deschacht had meer verwacht van Praet, omdat hij veel talent en kwaliteiten gehad. “Anderzijds mogen we zeker niet geringschattend doen over zijn carrière, want het is niet dat hij tot het rijtje supertalenten behoorde.”

Uiteindelijk staat hij tussen andere namen ook opgelijst. “Ik zag ook Kompany, Lukaku en Mbokani de Gouden Schoen winnen, dat waren echt geschenken van God. Dennis daarentegen moet fysiek top zijn en veel vertrouwen voelen om te kunnen uitblinken.”