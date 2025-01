Siebe Van Der Heyden naar Anderlecht? Dit is de actuele stand van zaken rond de verdedigers

Anderlecht is volop bezig met het versterken van de ploeg, maar Siebe Van der Heyden lijkt niet in het plaatje te passen. Hoewel zijn naam recent werd genoemd in verband met een mogelijke transfer naar het Lotto Park, is daar binnen de club geen sprake (meer) van.

Het zou vooral een wens van zijn manager geweest zijn dan van Anderlecht zelf. Intussen richt de club zich op andere pistes om het defensieve compartiment te versterken. De 26-jarige Braziliaan Adryelson moet de eerste aanwinst worden achterin. Hij ondergaat vandaag medische tests en zal, mits goedkeuring, een huurcontract ondertekenen tot het einde van het seizoen. In de deal met Olympique Lyon is ook een aankoopoptie van 5 miljoen euro opgenomen. Er moeten snel verdedigers bijkomen, want Leander Dendoncker is nodig op het middenveld en de 29-jarige huurling speelt niet graag meer in de verdediging. Hij weet ook dat hij hoger meer impact kan hebben. De recente tactiek om met vijf verdedigers te spelen tegen Club Brugge maakte de zwaktes in de verdediging des te zichtbaarder. Hoewel de intentie was om stabiliteit te brengen, werden de middenvelders van Anderlecht overlopen door het dynamische middenveld van Club. Voor Siebe Van der Heyden betekent dit dat een transfer naar Anderlecht niet aan de orde is. De Brusselaars lijken hun vizier volledig op andere opties te hebben gericht, in een poging om zowel de defensie als het middenveld opnieuw in balans te brengen.