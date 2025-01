🎥 Opvallende beelden: Manchester City-coach Pep Guardiola krijgt emoties niet onder controle na serieuze domper en gaat flink tekeer tegen eigen doelman

Manchester City leek weer op dreef te komen, maar gaf op dinsdag wel weer een 0-2 voorsprong uit handen. Coach Pep Guardiola wist met zijn emoties geen blijf meer.

Ondertussen is Manchester City weer vijf wedstrijden ongeslagen. Na drie opeenvolgende overwinningen volgde een 2-2 gelijkspel tegen Brentford.

Alleen had het er heel anders kunnen/moeten uitzien. Na een eerste helft zonder doelpunten, kwam City in minuut 66 op voorsprong na een doelpunt van Phil Foden. Kevin De Bruyne gaf de assist.

Foden maakte er iets meer dan 10 minuten voor tijd zelfs 0-2 van, de buit leek binnen voor City. Maar de thuisploeg had nog wat in petto... Yoane Wissa scoorde in minuut 82 de aansluitingstreffer.

Norgaard maakte in de extra tijd nog gelijk, waardoor de wedstrijd eindigde op 2-2. Een flinke domper voor Manchester City, coach Pep Guardiola was er niet goed van.

Er doken beelden op van de trainer, die na afloop fel tekeer ging tegen zijn doelman Ortega. Een razende Guardiola vloog uit tegen de keeper, om hem daarna in volle woede te omhelzen. Vreemde beelden, maar bij City lijken ze het gedrag van Guardiola al gewoon te zijn.