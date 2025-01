"Mogi Bayat heeft niet langer toegang tot de club": ploeg uit Ligue 1 heeft opgeruimd

Mogi Bayat had lange tijd toegang tot verschillende clubs in de Ligue 1, om nog maar te zwijgen van de Jupiler Pro League. Dat tijdperk is voorbij, toch bij ten minste één van die clubs.

Wat blijft er over van de Mogipoly? De tijd waarin Mogi Bayat heerste over de Frans-Belgische transfermarkt lijkt deels voorbij te zijn, maar de makelaar blijft zeer invloedrijk bij verschillende clubs.

In Frankrijk is zijn invloed iets minder aangetast dan in België door de operatie 'Propere Handen' en behoudt hij vooral veel invloed bij FC Nantes.

Maar minstens één club heeft besloten om de banden te verbreken: volgens Racing, een pagina met informatie gewijd aan Racing Lens, zou Mogi Bayat niet langer welkom zijn in het Felix Bollaert-stadion.

Invoeren bij Racing



De omstreden Belgische makelaar Mogi Bayat had een actieve connectie met Arnaud Pouille, waardoor hij steeds invloedrijker werd bij Racing.

Dat is voorbij.

Mogi Bayat heeft geen toegang meer tot Racing.

Dit was... pic.twitter.com/NbNrJvANJB — Racing (@Racing7862_) 13 januari 2025

Het vertrek van Arnaud Pouille, voormalig algemeen directeur van Racing Lens, zou het einde van de connecties met Bayat hebben betekend. Pouille stond zeer dicht bij de Iraanse makelaar, wat de president van Lens, Joseph Ougourlian, helemaal niet beviel.

Sindsdien heeft Arnaud Pouille een nieuwe functie gevonden in de Ligue 1, want hij is nu president van Stade Rennais. We zullen zien of dit betekent dat Mogi Bayat nu in Bretagne een nieuwe thuisbasis zal vinden voor zijn spelers...